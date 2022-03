Avec l’invasion armée menée par Vladimir Poutine en Ukraine depuis le 24 février dernier, l’écosystème mondial de la programmation informatique redoute une pénurie accrue de main d’œuvre. En effet, l’Ukraine abrite l’une des plus grandes populations de développeurs et développeuses de logiciels au monde : 200.000 en 2020, selon la société hollandaise d’externalisation de programmation Daxx. 20% des entreprises du classement Fortune 500 sous-traitent leur développement d’applications en Ukraine. La Russie, la Biélorussie et l’Ukraine concentrent à elles trois 10% de la capacité humaine mondiale de développement informatique.

Des programmeurs ukrainiens participent actuellement à des cyberattaques contre le régime russe, en collaboration avec le ministère ukrainien de la Transformation numérique, tout en répondant à leurs prestataires ou employeurs internationaux.

Cependant, nombreuses sont les multinationales prévoyant de se réorganiser après avoir largement compté sur de la main d’œuvre informatique qualifiée en Europe de l’Est et en Russie, à l’instar de Epam Systems, un prestataire américain spécialisé dans le développement applicatif qui compte environ 9.000 collaborateur.ice.s en Ukraine, 9.500 en Biélorussie et 6.000 en Russie.

Interviewé par notre confrère de La Tribune, le CIO de l’ESN orléanaise Pentalog estime que « l’invasion de l’Ukraine va raréfier les ressources humaines disponibles localement (…). Ce phénomène de rareté sera encore amplifié par le non renouvellement de visas pour les milliers d’informaticiens russes exerçant aux Etats-Unis (…) Une inflation est à anticiper dans un marché déjà en extrême tension ».