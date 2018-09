Interxion annonce l’ouverture au sein de son campus de datacenters parisien d’un accès à AWS Direct Connect, le service de connectivité dédié au cloud d’AWS. Sur la base du nœud d’extrémité que AWS a installé pour l’occasion au sein de son infrastructure de colocation, Interxion offre ainsi à ses clients d’accéder directement au cœur de réseau reliant les différents centres de calcul AWS. À la clé, des temps de latence réduits, une meilleure fiabilité, une sécurité renforcée et des coûts optimisés, explique Interxion. L’ouverture de ce nœud d’accès incarne l’étape ultime de l’implantation de la région France annoncée par AWS dès septembre 2016.

« Cette annonce est importante pour le marché car c’est le signal pour les entreprises qu’elles peuvent commencer à gagner en maturité dans leurs usages cloud, explique Fabrice Coquio, président d’Interxion France. En permettent d’entrer directement sur les cœurs de réseau des grands fournisseurs de services cloud, les services tels que Direct Connect ouvrent la porte à de nouveaux usages de cloud hybride, et leur offrent l’opportunité de distinguer plus finement parmi leurs données ce qui est confidentiel ou non, ce qui doit être conservé sur le territoire ou pas, ce qui doit être immédiatement disponible, etc. »

Il est intéressant de noter que s’il le laisse aujourd’hui annoncer l’ouverture de l’un de ses nœuds d’accès sur son campus parisien, AWS n’a jusqu’ici jamais confirmé qu’Interxion héberge ses infrastructures de calcul en France. Ce qui suggère que la localisation de ses points d’accès réseaux revêt probablement plus d’importance à ses yeux que la localisation de ses ressources de calcul. On notera également que l’annonce de l’ouverture d’AWS Direct Connect chez Interxion arrive près d’un an après l’annonce de celle d’Express Route, le service équivalent de Microsoft, et un mois et demi après celle de Google Direct.

Interxion revendique quelque 150 réseaux disponibles sur son campus de sept datacenters parisiens, ce qui lui permet de positionner ce dernier en véritable hub européen de distribution de contenus.