Tofane, groupe spécialisé dans les services de communications et de plateformes numériques, annonce l’acquisition de Simfony et de sa plateforme spécialisée dans l’Internet des objets (IoT). C’est sa sixième acquisition en l’espace de quatre ans. Elle lui permet de compléter l’offre de connectivité cellulaire IoT de sa filiale de communication iBASIS, acquise auprès de KPN en 2019.

L’apport de Simfony va permettre à iBASIS de répondre à la forte demande sur le marché de la connectivité IoT, portée notamment par l’essor de la 5G. Les clients, principalement les opérateurs de réseaux mobiles et virtuels (MVNO), auront désormais accès à une plateforme complète de gestion pour leurs cartes SIM intégrées (eSIMs).

TOFANE se dote au passage d’un centre de développement technologique en Roumanie et renforce ses opérations aux Pays-Bas où se trouve le siège de Simfony. Sa direction et toute l’équipe rejoindront iBASIS, apportant leur expertise sectorielle et compétences technologiques.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre iBASIS, notamment après avoir travaillé avec succès avec iBASIS au cours des dernières années dans le cadre de notre partenariat mondial de connectivité de SIM intégrées », a déclaré dans un communiqué Joachim de Wild, PDG et fondateur de Simfony

« En ajoutant Simfony à la famille TOFANE, nous accélérons nos projets de croissance sur le marché de l’IoT tout en renforçant notre offre indépendante de connectivité globale », a commenté Alexandre Pébereau, et fondateur de Tofane et PDG d’iBASIS.

Tofane propose des services de communications voix, données mobiles, messageries SMS, Internet-des-Objets et 5G dans 21 pays et déclare servir plus de 1000 clients dans le monde.