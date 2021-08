Pat Gelsinger va fermer la division RealSense d’Intel. Dans une interview accordée à nos confrères de CRN, le CEO du fondeur explique que cette entité ne correspond à aucune des six divisions commerciales qu’il a mises en place. La division RealSense développe des caméras, de capteurs et de processeurs pour une variété de cas d’utilisation de la vision par ordinateur.

Un porte-parole d’Intel avait déjà laissé entendre mardi à nos confrères que cette division Rerait abandonnée, la décision ayant été prise « de se concentrer sur l’avancement de technologies innovantes qui soutiennent mieux les activités principales et la stratégie IDM 2.0 » mise en place en juin.

Intel va cependant honorer ses engagements actuels envers les clients RealSense et utilisera l’expertise technique et les compétences développées dans le domaine de la vision par ordinateur pour soutenir ses autres activités.

La confirmation de cette fermeture intervient quelques semaines après que le directeur général de RealSense et directeur général du groupe Emerging Growth and Incubation d’Intel, Sagi Ben Moshe, ait fait savoir sur LinkedIn qu’il quittait l’entreprise après 10 ans de services « pour entamer le prochain chapitre de sa carrière ».

Présenté comme un moyen « rapide et facile » de créer des produits dotés de capacités de vision par ordinateur, le portefeuille RealSense se compose de caméras et de modules stéréoscopiques LiDAR et à lumière codée prenant en charge des résolutions et des fréquences d’images élevées. Ces produits sont alimentés par les processeurs et les ASIC RealSense Vision d’Intel. Ils sont complétés par des kits de développement de logiciels et des applications pour divers cas d’utilisation. La technologie est notamment utilisée pour les drones développés par le fondeur.

Précisons qu’en janvier dernier, Intel a encore élargi son portefeuille RealSense avec Intel RealSense ID, une solution d’authentification faciale utilisée notamment pour le contrôle d’accès ou encore le retail.