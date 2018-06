« Le gros chantier de réorganisation a porté ses fruits, l’objectif du retour à la profitabilité a été rempli pour Insight France en 2017 ». C’est le ouf de soulagement poussé par Richard Ramos, directeur général d’Insight France, recruté il y a plus de deux ans pour redresser des comptes de la filiale. « L’objectif a même été dépassé », précise-t-il, la France signant de la meilleure croissance de la profitabilité à l’échelle européenne. Cerise sur le gâteau, ce retour à la profitabilité s’accompagne d’un léger rebond du chiffre d’affaires (à environ 200 M€) avec un an d’avance sur les prévisions. Insight France tourne ainsi la page de cinq exercices déficitaires consécutifs marqués également par une forte décroissance du chiffre d’affaires.

Ces bons résultats sont à mettre au crédit de la diversification de l’entreprise sur les services et sur les technologies « intelligentes », expose Richard Ramos. Ainsi, Insight France est désormais capable d’accompagner ses clients sur des thématiques telles que l’optimisation de la chaîne logistique (gestion des licences logicielles), la main d’œuvre connectée (définition et mise en œuvre de l’environnement de travail), l’hybridation Cloud et les technologies digitales (pilotage industriel par les objets connectés).

Une diversification qui passe par l’acquisition de nouvelles compétences : conseil en organisation IT, distribution de matériels, fourniture de services cloud… Cette diversification transparaît dans les comptes : En Europe, les ventes logicielles, son métier historique, ne représentent plus que 52% des revenus du groupe, tandis que les matériels (40%) et les services (8%) ne cessent de gagner du terrain.

À noter toutefois que ce retour à l’équilibre s’est fait au prix d’une diminution sensible de l’effectif (-10%), revenu à une centaine de salariés, et d’un recentrage sur les grands comptes.

La filiale française reste toutefois en-deçà des résultats du groupe, qui affiche une santé éclatante : en 2017, ses ventes ont progressé de 22% à 6,7 milliards de dollars et son résultat opérationnel a bondi de 24% à 918,6 millions de dollars.