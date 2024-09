L’intégrateur Insight France annonce la nomination de Naoual Chekrouni et de Laetitia Elie, en tant que Senior Sales Managers. Laetitia Elie occupera également la fonction de responsable des ventes. Toutes deux reportent respectivement à Pierre Vivier Merle, directeur des solutions, et Bruno Cressot, directeur des ventes. Ces deux nominations interviennent dans le cadre d’une nouvelle organisation du comité de direction d’Insight France, davantage centrée sur la clientèle.

« Nous sommes ravis d’accueillir Naoual et Laetitia au sein de notre Comité de Direction. Cela fait plusieurs années que leurs compétences et leurs connaissances en solutions et services numériques ne sont plus à démontrer », déclare Richard Ramos, directeur général d’Insight France, dans un communiqué.

Naoual Chekrouni a débuté sa carrière chez Inmac en 2005. Elle a rejoint Insight en 2014 où elle a progressé au sein de la hiérarchie ces dix dernières années. Elle entre à présent au comité de direction, avec l’ambition de participer activement à la nouvelle stratégie d’entreprise. Naoual Chekrouni est titulaire d’une licence professionnelle en intelligence économique de l’UPEC.

Laetitia Elie a aussi travaillé chez Inmac. Elle a rejoint Insight en 2012 en tant que Sales Manager. Elle accède également au comité de direction cette année. Laetitia Elie est titulaire d’un DESS en commerce international de Paris-Sorbonne.