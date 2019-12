Il y a du changement à la tête d’Ingram Micro. Le CEO Alain Monié va consacrer davantage de temps aux activités cloud et CLS (Commerce & Lifecycle Services) du grossiste. En forte accélération, ces activités devraient contribuer cette année à la moitié de la croissance totale des bénéfices de l’entreprise. « Je prévois de passer beaucoup de temps supplémentaire avec ces équipes pour accélérer encore l’exécution de nos objectifs, y compris un investissement accru pour saisir les formidables opportunités de marché qui s’offrent à nous », explique Alain Monié dans un communiqué.

Pour renforcer la position du grossiste dans le secteur des solutions technologiques, l’actuel vice-président exécutif en charge des Amériques, Paul Bay, se voit quant à lui propulsé à la présidence de l’activité Global Technology Solutions. Il entrera en fonction le 1er janvier et rapportera directement à Alain Monié. « La mondialisation du marché informatique offre à Ingram Micro l’opportunité extraordinaire de mettre à profit nos atouts et d’accélérer notre position de leader en tant que partenaire commercial mondial le plus performant du channel informatique », commente dans le communiqué Paul Bay. « C’est une excellente occasion d’élargir davantage mes responsabilités et mon expérience dans l’industrie, en particulier sur le front international, et je me réjouis de travailler avec nos directeurs régionaux. Ensemble, nous continuerons de consolider notre rôle de partenaire commercial indispensable au channel informatique, un channel essentiel pour fournir des résultats technologiques de qualité et fondamental pour que les clients finaux réussissent dans l’économie numérique. »

Paul Bay a rejoint Ingram Micro une première fois en 1995, progressant rapidement dans des rôles à responsabilité croissante, prenant notamment en charge la gestion des fournisseurs. Il a quitté l’entreprise en 2006 pour occuper le poste de CEO de l’éditeur de logiciels Punch. Après la cession de ce dernier en 2010, il est revvenu chez Ingram Micro pour prendre la direction de l’Amérique du Nord, puis de l’ensemble du continent.

Ingram a également promu seniors vice-présidents les country managers de l’Allemagne, du Canada et du Royaume-Uni/Irlande. « Ils apportent une valeur considérable à notre organisation et nous sommes une entreprise encore plus forte en raison de leur dévouement et de leur excellent travail », affirme dans le communiqué Alain Monié.