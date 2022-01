Six mois après son acquisition par Platinum Equity pour 7,2 milliards de dollars, Ingram Micro fait évoluer sa gouvernance. A la tête du groupe depuis 10 ans, le français Alain Monié, âgé de 71 ans, cède son fauteuil de CEO à Paul Bay, nommé pour assurer sa succession. Il occupait jusqu’alors le poste de vice-président exécutif et de président de l’activité Global Technology Solutions. Alain Monié va désormais occuper la fonction de président exécutif et continuera de travailler à ce titre aux cotés de Paul Bay et des équipes de Platinum Equity.

« Alain a été un leader dévoué et un mentor précieux, offrant constamment une innovation et une croissance significatives à nos clients et partenaires, y compris par le biais d’investissements organiques ciblés et de fusions et acquisitions », a déclaré Paul Bay dans un communiqué. « Je suis honoré d’être CEO d’une équipe aussi phénoménale et de poursuivre sur nos impératifs stratégiques pour transformer et moderniser notre façon de faire des affaires, éliminer la complexité pour nos partenaires et être une entreprise indispensable derrière les nombreuses marques que nous servons. »

Le nouveau PDG va continuer de superviser l’activité Global Technology Solutions et dirigera également désormais la planification stratégique et le développement du marché cloud et de la plateforme CloudBlue. Il aura aussi la lourde tache d’organiser la riposte face à Tech Data, qui suite à sa fusion l’an dernier avec TD Sinnex, a ravi à Ingram Micro le titre de plus grand distributeur informatique au monde.