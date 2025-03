L’ESN française Inetum, détenue par l’américain Bain Capital depuis 2022, se détache de sa filiale logicielle. Inetum Software s’appelle désormais Nexpublica et veut de nouveau se spécialiser dans la distribution de services pour le secteur public, comme lors de sa création par la Caisse des dépôts en 1963.

Martin Hubert, PDG de Nexpublica (cf. photo), déclare : « Nous voulions revenir à l’ADN d’origine de la société qui est le secteur public (…) Nous avions des synergies assez faibles avec le groupe de services numériques ».

Nexpublica rassemble 1.200 collaborateurs·rice·, dont un millier de personnes réparties dans dix sites en France. La société a aussi des bureaux en Espagne, Pologne, Suisse, Luxembourg et au Maroc.

Le chiffre d’affaires 2024 de Nexpublica est de 160 millions d’euros. La société vise une croissance de plus de 10% par an. Pour ce faire, elle ambitionne de réaliser des acquisitions et d’investir dans la R&D.

Sur la partie cloud, Nexpublica collabore avec le fournisseur S3NS, une alliance entre Thalès et Google Cloud qui a entamé un processus de certification SecNumCloud l’été dernier.