Inetum (ex-Gfi) poursuit ses efforts de développement autour du cloud et de la data, l’un des 5 axes de son plan stratégique « Upscale 2023 ». L’ESN renforce ainsi son partenariat avec l’éditeur Snowflake, spécialiste du datawarehouse et créateur du Data Cloud. Inetum dispose d’une équipe de plus de 30 consultants et experts formés à la solution Snowflake, qui ont suivi un programme de quatre mois pour évoluer du niveau « Select » au niveau « Premier » de son programme partenaire. Une démarche qui va être poursuivie et intensifiée pour viser le niveau le plus élevé « Elite » et se positionner comme un partenaire de référence sur le marché. Le partenariat est mis en oeuvre en France avant d’être étendu aux filiales européennes.

« Nous souhaitons combiner expertise technologique et approche de Conseil pour favoriser le développement de cas d’usage métier sur les plateformes data du marché », précise dans un communiqué Normann Hodara, General Manager France chez Inetum. L’ESN annonce également un premier cas d’application en cours d’étude sur l’utilisation de la solution Snowflake pour la production des reports et analyses ESG (Environnemental, Social et Gouvernance).

« Les compétences acquises par Inetum vont nous permettre d’apporter un très haut niveau d’accompagnement à toujours plus d’entreprises qui souhaitent développer leur stratégie de données dans le cloud« , déclare Édouard Beaucourt, Country Manager France de Snowflake. « En atteignant le niveau Premier du programme partenaire de Snowflake, Inetum devient un partenaire majeur du Data Cloud et va pouvoir aider ses clients à en tirer un maximum de valeur. »

Snowflake recense sur son site 150 partenaires de services au niveau mondial dont 10 en France. Parmi eux Capgemini et Business & Decision sont au niveau Elite, Keyrus Synergy France et Inetum au niveau Premier et Actinvision, Eulidia, Ippon Technologies, JEMS et KPC au niveau Select.