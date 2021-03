Apple vient d’afficher les indices de réparabilité de ses modèles d’iPhone et de MacBook sur la version française de l’Apple Store, sa boutique en ligne. La société précise ainsi se conformer à la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire). En effet, l’obligation d’afficher une note à chaque produit électrique et électronique, vendu en magasin ou sur un site marchand, est entrée en vigueur en France le 1er janvier de cette année. Objectif de cette loi : lutter contre l’obsolescence programmée et porter le taux de réparation de ces appareils à 60% d’ici à cinq ans, au lieu de 40% aujourd’hui.

L’indice tient notamment compte de la facilité de démontage d’un appareil, de la disponibilité des manuels de réparation et des pièces de rechange.

Les notes attribuées aux produits Apple varient selon les produits et les générations. Par exemple, les produits de la gamme iPhone 12 obtiennent une note de 6 sur 10, alors que les produits iPhone 11 de l’année précédente sont moins bien notés, avec des notes comprises entre 4,5 et 4,6. Apple indique que les nouveaux iPhones sont plus faciles à démonter que les modèles de l’année précédente et que les pièces de rechange sont moins chères par rapport au coût du téléphone lui-même. Pour autant, ce sont les modèles d’iPhone les plus anciens qui obtiennent globalement les meilleures notes. L’écart est moins important entre les différents modèles de MacBook, dont les scores vont de 5,6 à 7. Là encore, le plus ancien obtient la meilleure note : 7/10 pour le MacBook Air 13 pouces mi-2017.

Pour comparaison, le site web indicereparabilite.fr répertorie les notes des différents fabricants au sein des cinq catégories d’appareils concernées par la loi aujourd’hui. Outre les smartphones et les ordinateurs portables, il couvre donc également les téléviseurs, les machines à laver et les tondeuses à gazon.

Ce système reste loin d’être parfait : bien que basés sur des directives strictes, les fabricants calculent leurs propres scores. Ils peuvent gagner des points facilement en donnant plus d’informations sur les mises à jour de logiciels. L’initiative semble cependant porter ses fruits car un fabricant a déjà apporté un changement en réponse à la loi. Samsung a proposé un guide de réparation en ligne de son Galaxy S21 Plus. Une tentative apparente d’augmenter son indice de réparabilité par rapport au modèle de l’année précédente.

La nouvelle loi française anti-gaspillage n’en est qu’à ses débuts. En 2022, les entreprises commenceront à se voir infliger des amendes en cas de non-respect.