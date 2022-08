La firme de Cupertino propose désormais la réparation en libre-service de ses ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro (puce M1) aux Etats-Unis. Jusqu’à présent, le programme de réparation ne concernait que quelques modèles d’iPhones (12, 13 et SE 3ème génération), et encore, pas toutes les pièces.

Les prix varient de 5 à 600 dollars environ en fonction du type de pièce recherché : vis, écran, batterie, trackpad, carte mère, etc. Le kit de réparation est mis en vente pour 49 dollars.

La marque à la pomme entend inclure prochainement d’autres modèles de Macs dans le programme d’autoréparation : MacBook Air M2, iMac, Mac Studio Display… et surtout mettre ce programme à disposition en Europe.

Rappelons, qu’en France, les fabricants de produits électroniques ont l’obligation d’afficher le critère de réparabilité de leurs produits depuis la promulgation de la loi anti-gaspillage (AGEC) le 1er janvier 2021. Or, les smartphones et ordinateurs portables d’Apple affichaient de mauvaises notes dans ce domaine en 2021.

Dans son annonce, Apple souligne que « la visite d’un technicien certifié » avec des pièces d’origine Apple reste le « moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation » pour la « grande majorité des clients qui n’ont pas d’expérience dans la réparation d’appareils électroniques ». En effet, le géant de Cupertino pratique le jumelage de pièces. Certaines pièces ne sont fonctionnelles que si elles sont jumelées à une pièce ayant un numéro de série Apple enregistré dans un dossier. Si les pièces sont mal appariées, l’utilisateur·rice reçoit un avertissement et le portable peut devenir inutilisable.