Le début d’année est prometteur pour Free et sa maison mère Iliad. Dernier des quatre opérateurs à avoir publié ses résultats du premier trimestre, le groupe de Xavier Niels a livré la publication la plus solide avec une croissance à deux chiffres en France et dans les autres pays européens où il opère.

A rebours de SFR qui a perdu plus de 500.000 abonnés sur les trois premiers mois de l’année, Free a poursuivi ses recrutements et engrangé 212.000 nouveaux abonnés sur le marché du mobile et 85.000 sur le fixe, confirmant le succès du lancement de sa nouvelle Freebox Ultra. Cela porte son parc d’abonnés à 15,21M dans le mobile et à 7,49M sur le fixe. L’activité en France enregistre ainsi une croissance de 10%, la plus forte depuis près de 10 ans.

Le groupe fait encore mieux en Italie et en Pologne, avec des croissances de respectivement 12,8% et 13,8%. En Italie, l’opérateur compte 11M d’abonnés sur le marché Mobile (+276.000) et 245.000 sur le fixe (+38.000). En Pologne, le parc d’abonnés atteint 13,17M dans le mobile (+73.000) et 2,07M sur le fixe (+14.000). Au final, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 2,43 milliards d’euros, en hausse de 11,2% par rapport au premier trimestre 2023.

Thomas Reynaud, Directeur général du Groupe Iliad s’est félicité dans un communiqué d’un très bon début d’année. « Le Top 5 des opérateurs européens est à notre portée, et ce dès cette année ! », a-t-il déclaré. La société a également réaffirmé son ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en 2024.

En marge des résultats, Iliad a annoncé un investissement de 2,5 milliards d’euros pour ses datacenters en Europe au cours des dix prochaines années, via sa filiale Opcore. Contrairement à Altice France qui a été contraint de se séparer de son activité datacenters pour se désendetter, Iliad entend profiter de l’essor de l’intelligence artificielle, dans laquelle il a déjà annoncé un investissement de 200 millions d’euros l’an dernier. Opcore dispose actuellement d’un parc de 8 datacenters en France et 7 en Pologne.