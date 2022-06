Jeune entreprise spécialisée dans l’édition de solutions de collecte de données, Ignimission initie la construction de son réseau de partenaires en démarrant un partenariat avec la société de conseil Magellan Partners. Cette dernière souhaite développer une activité autour de son vertical Protect qui accélère les déploiements et facilite l’adoption par les utilisateurs de la solution de sécurité des identités de CyberArk.

Ignimission a commencer à codévelopper ce vertical il y a quatre ans avec le cabinet de conseil spécialisé dans la sécurisation du système d’information Harmonie Technologie, qui avait pris l’habitude de se servir de sa plateforme de collecte de données pour accélérer ses reportings pour l’un de ses gros clients CyberArk.

Aujourd’hui, la solution permet de se connecter à différents environnements CyberArk, de les migrer, et d’y ajouter de la gouvernance. Une quinzaine de grands comptes l’ont déjà adoptée et Ignimission commence à la déployer à l’international.

Face au développement rapide de cette solution ainsi que de celle de sa plateforme, qui contribue à faire émerger régulièrement de nouveaux cas d’usage autour de la collecte et de la restitution de données, Ignimission a décidé de recruter un réseau de partenaires à qui il souhaite transférer à terme la réalisation des plateformes de test et de la vente. Un responsable du recrutement et de l’accompagnement des partenaires a été embauché à cet effet, Nicholas Ayton.

Cofondée il y a cinq ans par Georges Gavelle (au centre sur la photo), ex-VP sales Europe de Datawatch, Ignimission connaît une croissance rapide depuis l’origine. Indépendante financièrement, elle s’est classée à la 84ème position du classement des « Champions de la Croissance 2022 » des Echos.fr avec un taux de croissance annuel moyen de 58,35 % entre 2017 et 2020, et compte une quarantaine de salariés.