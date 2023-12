La cinquième version du smartphone du fabricant néerlandais Fairphone obtient la plus haute note du réparateur iFixit pour sa réparabilité et sa durabilité.

L’équipe d’iFixit constate qu’il suffit de retirer le dos de l’étui pour accéder à la batterie. De ce côté-là, rien n’a changé par rapport aux versions précédentes. La batterie est plus puissante qu’auparavant : 4200 mAh, au lieu de 3905.

Remplacer le port USB-C reste simple grâce à un rebord métallique qui permet de le retirer facilement.

En outre, les caméras peuvent être remplacées une par une.

Un étiquetage clair empêche que les câbles ne soient accidentellement branchés au mauvais endroit.

Si le Fairphone 5 n’est pas équipé du plus puissant des processeurs du marché – ce qui le place en milieu de gamme, selon iFixit – le fabricant promet cinq mises à jour de la version Android et au moins huit ans de mises à jour de sécurité. L’objectif de la société Fairphone est que l’appareil atteigne une durée de vie d’une décennie environ. Selon Kyle Wiens, le PDG et co-fondateur d’iFixit, « les efforts de Fairphone pour atteindre une telle durée de vie sont inégalés » sur le marché.

En Europe, l’indice de réparabilité du Fairphone 5 est de 9,3/10.