iFixit donne son avis sur la réparabilité du nouvel iPhone 15 et ne lui attribue qu’une note de 4/10. La note est peu élevée car le jumelage des pièces, pratiqué par le géant de la tech, limite les possibilités de réparation et est « une violation majeure des droits de propriété », selon le réparateur américain.

iFixit a démonté l’appareil. A l’instar de l’iPhone 14, l’iPhone 15 peut être ouvert à la fois par l’arrière et par l’avant, ce qui lui permet tout de même de gagner des points en réparabilité. Dans ce nouveau modèle, les composants se trouvent derrière l’écran. Cette « nouvelle architecture interne du châssis rend l’iPhone plus réparable », selon iFixit. Cependant, devoir retirer l’écran rend le remplacement de la batterie plus risqué. De plus, « le fait de rendre les composants internes du téléphone plus faciles à accéder et à remplacer qu’auparavant reste compromis par l’insistance d’Apple de vouloir l’appariement des pièces ».

A l’intérieur, l’appareil photo principal dispose d’un zoom optique qui ne passe que de 2x à 5X mais le périscope ‘tétraprisme’ (quatre lentilles) réfléchit la lumière plusieurs fois pour augmenter la longueur focale. « Le système sur puce (SoC) A17 ajoute un contrôleur USB 3, permettant un débit de 10 Gb en USB 3.2 Gen 2. Comme les modèles d’iPhone 15 non Pro ont hérité de l’ancien A16 Bionic, ils ne prennent en charge que l’USB 2 et sont limités aux mêmes vitesses de transfert que les appareils précédents dotés de la technologie Lightning », précise iFixit dans ses conclusions après démontage. L’iPhone 15 dispose du modem 5G Snapdragon X70 de Qualcomm et du processus 3nm de TSMC pour l’A17.

En ce qui concerne la batterie, iFixit décrit l’augmentation de 2,3% de la capacité de l’iPhone 15 par rapport à l’iPhone 14 comme ‘anémique’ car l’A17 est gourmand en énergie : « Le téléphone chauffe et reste chaud, avec une baisse correspondante de la durée de vie de la batterie ».

Contrairement à l’iPhone 14, l’iPhone 15 se charge via USB-C, grâce aux efforts juridiques déployés par l’Union européenne pour imposer une norme de recharge à tous les mobiles.

Une autre des nouveautés de l’iPhone 15 est sa coque en titane. Cela lui permet de s’alléger de 19 grammes par rapport à son prédécesseur. iFixit s’interroge toutefois sur la sagesse de cette décision : « Le titane, c’est cher et difficile à travailler ». Par ailleurs, le châssis central reste en aluminium, collé thermo-mécaniquement au titane. C’est également un pas en arrière, selon iFixit, car les centres de recyclage sont habitués à l’acier et à l’aluminium mais n’acceptent pas souvent le titane.