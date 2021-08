Le marché des PC devrait enregistrer cette année une croissance moins forte que prévue estime IDC qui revoit ses prévisions à la baisse. Le cabinet d’analyse table désormais sur une hausse des livraisons de 14,2% et non plus sur une croissance de 18% comme il l’avait prévu en mai. Le marché des tablettes devrait également croître en 2021, mais à un rythme beaucoup plus lent de 3,4%.

Ces chiffres sont publiés alors que des fabricants de PC comme Apple ou des fondeurs comme Intel et AMD signalent des contraintes d’approvisionnement.

« Nous continuons de penser que les marchés des PC et des tablettes sont limités par l’offre mais que la demande est toujours là », commente dans un communiqué Ryan Reith, vice-président en charge du programme Worldwide Mobile Device Trackers chez IDC. « L’allongement des pénuries d’approvisionnement combinée aux problèmes logistiques en cours posent à l’industrie de grands défis. Cependant, nous pensons que la grande majorité de la demande de PC persistera, en particulier dans les secteurs des affaires et de l’éducation. »

Lors de la présentation des résultats trimestriels d’Intel, son CEO Pat Gelsinger avait indiqué qu’il s’attendait à une atténuation de la pénurie de composants, précisant toutefois qu’il faudrait attendre encore un an ou deux ans avant que l’industrie ne soit en mesure de rattraper complètement son retard.

Pour la période 2021-2025, IDC prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2% pour les PC traditionnels (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et postes de travail), mais une baisse de 1,5% pour les tablettes. Malgré les contraintes d’approvisionnement touchant les écrans et les circuits intégrés, les ordinateurs portables resteront le principal moteur de la croissance des PC.

Cela dit, le cabinet d’analyse s’attend pour la fin de la période de prévision à un ralentissement du marché, les dépenses des consommateurs se rééquilibrant vers les voyages et les loisirs – les catégories de dépenses ayant le plus souffert pendant les différents états de confinement – et s’éloignant de la technologie.