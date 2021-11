L’heure est à la consolidation des acteurs sur le marché de la détection et de la réponse étendue (XDR). La division Sécurité de Big Blue annonce son intention d’acquérir la société ReaQta, spécialisée dans la sécurité des terminaux, pour compléter sa suite d’offres XDR sur site ou dans le cloud.

Dans un communiqué, le géant technologique précise que les outils de ReaQta utilisent l’Intelligence Artificielle (IA) pour « identifier et gérer automatiquement les menaces » tout en restant invisibles aux yeux des cyberattaquants. « Un ‘Nano OS’ unique surveille les systèmes d’exploitation de l’extérieur, ce qui permet d’éviter les interférences des adversaires. »

Selon la directrice générale d’IBM Security, Mary O’Brien, « Avec QRadar XDR et l’ajout de ReaQta, il sera possible de devancer les attaquants. (…) La plate-forme QRadar XDR est conçue pour fournir une visibilité complète sur l’ensemble des outils de sécurité et des sources de données d’IBM tandis que les outils de ReaQta permettront d’offrir aux clients une surveillance continue et une réponse rapide dans le cadre d’une approche de confiance zéro ».

« Grâce à l’apprentissage profond effectué nativement sur le point de terminaison, la plateforme améliore constamment la définition du comportement des menaces en fonction de chaque entreprise et de chaque point de terminaison, ce qui lui permet de bloquer tout comportement anormal », commente Alberto Pelliccione, le PDG de ReaQta. « Unir nos forces avec IBM nous permettra d’améliorer et de mettre à l’échelle nos capacités uniques en matière d’IA dans tous les types d’environnements via une plateforme éprouvée de détection et de réponse aux menaces. »

Le siège de la start-up ReaQta est à Amsterdam, aux Pays-Bas. La transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, devrait être conclue d’ici la fin de l’année.