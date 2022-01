IBM acquiert Envizi, un développeur australien de logiciels de gestion et d’analyse de données créé en 2004 pour surveiller et gérer la durabilité environnementale des opérations de ses clients et de leurs chaînes d’approvisionnement.

Envizi revendique automatiser la collecte, la consolidation, l’analyse et le reporting de plus de 500 types de données et prendre en charge les principaux cadres de reporting sur la durabilité : la gestion des émissions, le reporting et la performance ESG (environnementale, sociale et de gouvernance), la gestion de l’énergie et l’optimisation de l’exploitation des bâtiments.

« Pour réaliser de réels progrès en matière de durabilité, les entreprises doivent pouvoir transformer les données en informations prédictives qui les aident à prendre des décisions plus intelligentes et exploitables au quotidien », déclare Kareem Yusuf, directeur général d’IBM AI Applications, dans un communiqué.

IBM compte utiliser les applications Envizi en interne en vue d’atteindre son objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2030. Elle entend aussi les intégrer à sa gamme de logiciels-service basés sur l’Intelligence Artificielle pour la gestion des actifs et des chaînes d’approvisionnement, notamment l’application de gestion des actifs IBM Maximo et le logiciel de chaîne d’approvisionnement IBM Sterling.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.