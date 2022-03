IBM accuse la société suisse LzLabs d’avoir violé à multiples reprises ses brevets protégeant différents aspects de ses systèmes mainframes.

LzLabs est un éditeur bien connu des entreprises clientes des mainframes IBM. Sa plateforme « Software Defined Mainframe » est une solution complète et intégrée pour aider les entreprises à moderniser leurs applications mainframes sur des architectures x86 sous Linux ou sur le Cloud. L’entreprise a mis au point une technologie de containers qui permet d’émuler l’environnement zOS sur des serveurs x86 et promet aux entreprises de porter leurs applications mainframes sur des infrastructures modernes (notamment Red Hat Enterprise Linux mais aussi sur le cloud Azure) sans avoir à toucher au code ou aux données. La plateforme LzLabs récupère en effet directement les binaires zOS, les place en containers et en assure l’exécution sur x86. C’est important car certaines entreprises ne disposent plus de compétences COBOL ou PL1 voire ont égaré les codes sources avec le temps. Par ailleurs, LzLabs dispose aussi d’une technologie (acquise avec Eranea) qui permet de convertir du code COBOL mainframe en code Java universel.

Alors qu’IBM s’apprête à lancer dans les prochaines semaines sa nouvelle génération de mainframes pour remplacer les Z15, l’entreprise voit d’un œil de plus en plus mauvais LzLabs et ses technologies. Ces dernières peuvent potentiellement accélérer une migration de l’historique vers des plateformes cloud et entraîner un abandon progressif des mainframes chez les principaux clients d’IBM.

Le constructeur annonce cette semaine intenter une action en justice contre LzLabs devant le tribunal de Waco District au Texas. Selon IBM, l’éditeur suisse a « délibérément détourné des secrets commerciaux d’IBM et réalisé du rétro-engineering pour décompiler et copier des technologies et logiciels IBM ». Ainsi, LzLabs enfreindrait plusieurs brevets IBM dont deux méthodes intégrées au jeu d’instructions des mainframe IBM, deux méthodes d’amélioration de l’efficacité des émulations, et une méthode de traduction des applications mainframes en code x86.

Pour la petite histoire, LzLabs a notamment été créé par Thilo Rockmann qui en est l’actuel CEO. Or, comme le rappelle IBM, Thilo Rockmann a également été l’un des dirigeants de Neon Enterprise Software, une entreprise texane trainée en justice par IBM pour décompilation et reverse-engineering de technologies IBM. Un accord signé en 2011 avait conduit Neon à retirer du marché certains de ses produits et à se séparer de certains de ses responsables… Et 2011, c’est justement l’année de création de LzLabs…