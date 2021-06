Après avoir aidé les jeunes à trouver un métier et les études qui y préparent avec sa première entreprise Futurness – revendue au groupe l’Étudiant –,Paul Courtaud s’emploie depuis trois ans à aider les entreprises à orienter leurs collaborateurs vers les compétences dont elles ont besoin. Il a créé pour cela une nouvelle entreprise, Neobrain, dont la mission est de donner aux entreprises une boussole pour piloter les carrières de leurs salariés dans un monde en pleine mutation où les métiers changent de plus en plus vite.

La startup a développé une solution qui analyse tous les jours plus de 50 millions d’offres d’emploi dans cinquante pays pour identifier les compétences émergentes qui sont attendues des candidats selon les métiers et les secteurs d’activité et, a contrario, celles qui sont en recul. Neobrain contribue ainsi à fluidifier l’évolution des compétences des entreprises en les aidant à inventorier les compétences dont elles ont besoin et en aidant les salariés à traduire en compétences le métier qu’ils exercent.

Neobrain a entraîné sa solution à reconnaître les compétences dans les offres d’emploi qu’elle scanne chaque jour et dans les SIRH de ses clients. Elle en a identifié plus de 40.000. Sur la base de cette modélisation du marché de l’emploi, Neobrain est capable d’analyser les compétences clés des personnes en transition d’emploi, de leur présenter les métiers qui pourraient leur correspondre et les compétences clés qu’elles doivent renforcer pour y prétendre.

« On s’est rendu compte que les entreprises ne savaient pas orienter de manière individuelle leurs ressources vers les compétences dont elles ont besoin, expose Paul Courtaud. La plupart décrutent autant qu’elles recrutent et ont une mobilité interne proche de zéro. »

Ses premiers galons, Neobrain les a gagnés en accompagnant le groupe Renault dans la reconversion d’une partie de sa DSI. Il fallait faire évoluer les compétences de 700 personnes dont les postes étaient menacés, raconte Paul Courtaud. À cette occasion, le jeune entrepreneur a réalisé qu’après un certain nombre d’années passées dans le groupe, les salariés concernés ne savaient plus exprimer leurs compétences et n’avaient pas une bonne connaissance du groupe.

Neobrain a donc construit un parcours en 21 jours qui permettait aux salariés concernés d’inventorier leurs compétences, identifier dans l’organisation où ils pouvaient apporter de la valeur ajoutée, et de rencontrer des personnes qui exerçaient les emplois auxquels ils pouvaient prétendre. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Après douze mois, Neobrain est parvenu à amplifier de 60% la mobilité interne à la DSI de Renault – deux fois plus que l’objectif initial – créant une porosité inédite entre la DSI et les directions métiers.

Trois ans après sa création, Neobrain accompagne chaque mois 200.000 salariés en transition d’emploi. La société a levé 3 M€ en mai 2020 et compte près de 80 salariés (ils seront 100 d’ici à la fin de l’année). Après avoir achevé son exercice 2020 sur un chiffre d’affaires de 1,3 M€, elle vise 3 M€ cette année. Un rachat d’une entreprise complémentaire est en négociation et devrait aboutir d’ici au début de l’année prochaine. Une nouvelle levée de fonds devrait intervenir d’ici à juin 2022 destinée à dupliquer le modèle de l’entreprise à l’étranger.