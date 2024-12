Les technologies perçues comme les plus attractives par les jeunes ingénieur·e·s en France en 2024 sont l’IA (55%), les technologies en lien avec le numérique responsable (ou Green IT) à 53% et l’informatique quantique (50%), selon une étude de l’ESN Sopra Steria. A l’échelle européenne, 60% des jeunes diplômé·e·s placent l’informatique quantique en première position, suivi du numérique responsable (54%) et du Cloud (53%).

« Les résultats de cette étude illustrent l’importance croissante des technologies émergentes et des valeurs sociétales dans les aspirations des jeunes talents du monde de la tech », commente Louis-Maxime Nègre, directeur des ressources humaines de Sopra Steria.

Il n’en reste pas moins que l’intelligence artificielle est difficilement compatible avec la notion de numérique responsable à l’heure actuelle, tant l’IA est énergivore et source d’appropriation de données.

En France, les trois premiers critères de choix d’un emploi pour les jeunes ingénieur·e·s du panel sont la rémunération (61%), l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (45%, contre 36% à l’échelle européenne) et la quête de sens (42%). Le télétravail est largement plébiscité : idéalement entre 2 et 3 jours par semaine pour 85% des personnes interrogées. Suivi de près par le freelancing (81%), pour la flexibilité perçue.

Une fois en poste, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée reste importante pour 53% des répondant·e·s, devant les programmes de développements de carrière (48%) et la formation (43%). En France, ce qui compte le plus aux yeux des jeunes diplômé·e·s de l’IT reste toutefois la rémunération (64%).