Prônant une alternative 100% open source aux chatbots propriétaires, Hugging Face apporte sa réplique à la boutique en ligne GPT Store, lancée au début du mois par OpenAI. Sa place de marché Hugging Chat Assistants permet également de créer des assistants personnalisés ou d’utiliser ceux partagés par la communauté. Mais l’inscription au service est ici entièrement gratuite et elle permet d’expérimenter certains des modèles open source les plus en vogue du moment, notamment Mixtral 8x7B et mistral 7B Instruct de Mistral AI ou encore Llama-2 70B et CodeLlama 70B Instruct de Meta.

Dans un message publié sur Linkedin, le directeur technique d’Hugging Face Julien Chaumond s’est félicité d’une adoption rapide avec 4000 assistants créés en une semaine. OpenAi a pour sa part revendiqué plus de 3 millions d’assistant créés en deux mois sur son GPT Store. Ce dernier donne accès aux puissants modèles propriétaires d’OpenAi (GPT-4, GPT-4 Vision, GPT-4 Turbo, DALL….) mais nécessite un abonnement ChatGPT Plus à 20$ par mois ou ChatGPT Teams à 25$ par mois.

Hugging Face entend renforcer prochainement les fonctionnalités de sa place de marché, notamment avec la possibilité de modifier les assistants via API, l’approche RAG (génération augmentée par récupération) et la recherche sur le web.

Sans avoir la force de frappe d’OpenAI, Hugging Face a tout de même levé 400 M$ depuis sa création en 2016 et a renforcé en début d’année son alliance avec Google Cloud, devenu son partenaire cloud privilégié. Ce projet est bon moyen de donner plus de visibilité aux modèles open source et de renforcer la position de sa plateforme sur le marché.