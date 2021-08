HPE va obliger l’ensemble de son personnel mais aussi de ses sous-traitants et visiteurs à présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans ses bureaux, rapporte CRN. « HPE exigera que tous les membres de l’équipe, les sous-traitants et les visiteurs soient entièrement vaccinés comme condition pour entrer sur nos sites et assister à des événements commerciaux là où la législation le permet », a annoncé dans un tweet le CEO de l’entreprise, Antonio Neri. Cette obligation concerne les 59.400 salariés de l’entreprise dans le monde et conditionne l’accès aux 112 sites HPE répartis dans 48 pays. Rappelons que la firme désormais texane a adopté le travail

Antonio Neri, lui-même rétabli après avoir été victime de la pandémie l’an dernier, a déclaré qu’il n’avait pas pris une « décision à la légère », ajoutant qu’il pensait que c’était dans le meilleur intérêt de l’entreprise, de ses salariés et des communautés qu’elle servait, « qui dépendent tous de notre capacité à diriger ». Le dirigeant a précisé que tout au long de la pandémie, HPE a « continuellement évalué la dynamique en constante évolution » et s’y est adaptée. « Il est maintenant clair que le COVID-19 va nous accompagner pendant un certain temps, et que le retour à la normale exigera plus que des masques et de la distanciation », a-t-il conclu.

De son côté, Dell Technologies, qui emploie des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis, va retarder la réouverture de ses bureaux à travers le pays en raison de l‘accélération de la variante delta. La firme de Round Rock avait prévu de rouvrir bon nombre de ses sites américains le 7 septembre. Le télétravail restera donc la norme, y compris « dans tous les endroits rouges – qui incluent désormais la plupart des Amériques et des parties de l’Europe et de l’Asie » a fait savoir dans une note interne adressée aux salariés Jeff Clarke, directeur de l’exploitation et vice-président de Dell Technologies.

Notons enfin que Cisco a de son côté annoncé son passage à un modèle de travail hybride (bureau et télétravail) pour l’ensemble de ses 75.000 salariés.

