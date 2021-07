HPE enrichit son offre GreenLake avec l’acquisition, pour environ 374 millions de dollars, du spécialiste de la gestion et de la protection des données dans le cloud Zerto. L’opération devrait ajouter plus de 130 millions de dollars de chiffre d’affaires aux marges brutes du géant de l’infrastructure et des PC. Elle devrait également générer des bénéfices d’exploitation et des bénéfices non-GAAP à partir de l’exercice 2023.

« Les données sont désormais l’actif le plus critique », explique dans un communiqué Antonio Neri, président et CEO d’HPE. « Avec la croissance explosive des données à la périphérie et dans les environnements hybrides, les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une complexité considérable dans la gestion et la protection de leurs données. Le logiciel de gestion et de protection des données cloud de Zerto, leader sur le marché, étend les services de données cloud HPE GreenLake, permettant aux clients de protéger leurs données et d’agir rapidement sur les informations, depuis la périphérie jusqu’au cloud. » « La stratégie Edge-to-Cloud de HPE GreenLake et son leadership solide correspondent parfaitement à Zerto », indique de son côté Ziv Kedem, CEO de Zerto. « Le couplage de la plate-forme logicielle de gestion et de protection des données cloud de Zerto avec les services de données cloud et la portée de mise sur le marché d’HPE offrira une expérience inégalée à nos clients et partenaires désormais communs. »

Après la clôture de la transaction, prévue au quatrième trimestre de l’exercice 2021 de HPE, Zerto et son équipe de direction relèveront de la division HPE Storage, dirigée Tom Black. Sa solution sera disponible sous forme de service via HPE GreenLake et la Data Services Cloud Console.

Elle aide les clients à récupérer en quelques minutes après des ransomwares, des cyberattaques et d’autres temps d’arrêt imprévus en remettant les données à leur état d’origine quelques secondes avant l’attaque ou l’incident. Zerto réplique et migre également facilement les données entre les environnements VMware vSphere et Microsoft Hyper-V, et nativement vers Amazon Web Services et Microsoft Azure.

Fondée en 2009 et basée à Herzliya en Israël et à Boston aux Etats-Unis, Zerto revendique plus de 9.000 clients, dont des entreprises et 350 fournisseurs de services gérés. Comptant quelque 500 salariés, la société est considérée comme un leader du secteur sur le marché en pleine croissance de la réplication et de la protection des données et de la reprise après sinistre en tant que service (DRaaS).