Il y a dix ans Hewlett Packard se scindait en deux entités : Hewlett Packard pour les activités PC et impression et Hewlett Packard Enterprise centrée sur les activités infrastructure et cloud. À l’occasion de cet anniversaire, HPE a fait évoluer sa marque en adoptant le 12 juin d’un nouveau logo.

Ce changement vise à refléter la transformation opérée par HPE depuis 10 ans et l’évolution de ses technologies. « Nos avancées en matière d’IA, de cloud hybride et de réseaux ont fait de nous un partenaire incontournable à l’ère de l’IA », clame l’entreprise dans son communiqué.

« C’est bien plus qu’un simple nouveau look. C’est une expression audacieuse de notre mission, de nos équipes et de l’impact que nous souhaitons avoir », déclare Jennifer Temple, vice-présidente et directrice du marketing de HPE.

Alors que le nom de l’entreprise apparaissait en toutes lettres dans l’ancien logo, elle s’en tient désormais à ses initiales en majuscules, dans un souci de simplicité, de lisibilité et d’impact visuel.

« Notre nom d’entreprise reste bien sûr Hewlett Packard Enterprise, mais notre nouveau logo reflète, selon nous, le raccourci que l’on utilise pour parler de nous : la plupart des gens disent simplement HPE », commente à CRN Paula Berg, Vice-présidente en charge de la marque, de la culture et de la création.

Un rappel est fait au rectangle vert, emblème de la marque, qui s’ouvre pour s’ancrer dans la partie inférieure du E de HPE. Il continuera en revanche de s’afficher sur la façade des produits HPE, ayant valeur à lui seul de logo. L’offre Cloud phare Greenlake a également droit à une nouvelle signature « greenlake by HPE ».

Le nouveau logo est déjà intégré au site web et aux réseaux sociaux de HPE. Il sera activé mondialement le 18 août auprès des partenaires avec de nouveaux supports pour les campagnes de co-marketing. Il sera également mis à l’honneur lors du prochain HPE Discover, qui se tiendra du 23 au 26 juin, lors du discours d’inauguration du PDG Antonio Neri et en étant projeté sur l’immense écran sphérique de la Sphère de Las Vegas.