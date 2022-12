Le constructeur américain a présenté lors de son événement HPE Discover à Francfort plusieurs évolutions de sa plateforme GreenLake. Parmi les points clés, son cloud privé s’intègre avec la solution Kubernetes EKS d’AWS dans une vraie approche cloud hybride.

HPE a présenté de nouvelles évolutions de ses plateformes « as a service » GreenLake. L’une d’elle a particulièrement retenu notre attention. Elle porte sur l’initiative HPE GreenLake For Private Cloud Enterprise.

Cette dernière propose un cloud privé capable de prendre en charge les machines virtuelles, les conteneurs et les serveurs bare metal, le tout dans la même logique qu’un cloud public. Les développeurs peuvent choisir parmi plusieurs environnements, OS, applications containérisées… et travailler directement.

La solution s’intègre désormais avec AWS EKS (Elastic Kubernetes Service), une ouverture visant à faciliter les approches hybrides. Les applications conteneurisées peuvent être exécutées côté cloud privé ou dans le cloud public d’AWS sans couture.

Une ouverture logique qui suit celles déjà annoncées : HPE GreenLake pour VMware déjà disponible et celle de HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform dont la disponibilité est attendue pour le premier trimestre 2023.

L’ouverture avec les deux autres hyperscalers, Google Kubernetes Engine (GKS) et Azure Kubernetes Service (AKS), devrait suivre.

« HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise est un cloud privé prêt à l’emploi qui trouve sa place auprès des organisations de tous les secteurs en proposant une expérience résolument moderne, offrant des performances optimisées, un choix ouvert et un coût global de possession faible et prévisible », explique Vishal Lall, directeur général de HPE GreenLake Cloud Services Solutions. « Les clients reconnaissent l’importance d’un modèle d’exploitation de cloud hybride pour leur transformation numérique, et HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise est la seule solution qui apporte de telles capacités de cloud hybride – de la périphérie, au cœur, et sur plusieurs clouds. »

HPE a également annoncé la disponibilité de six instances optimisées pour les charges de travail courantes, notamment le calcul, la mémoire et le stockage. Ces instances seront proposées sous la forme « as a service ». Le but est d’optimiser les performances et de réduire les coûts des charges de travail.

Avec le même objectif, HPE a également ajouter de nouvelles fonctionnalités d’analyse et une vue multicloud à travers des tableaux de bord pour comparer le coût des applications entre toutes les solutions, hyperscalers et cloud privé. HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise est aujourd’hui disponible dans 52 pays et pour les partenaires via le programme HPE GreenLake for Partners.