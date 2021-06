HPE et Nutanix élargissent leur partenariat signé en 2019 et lancent une offre d’exploitation et de gestion de base de données en tant que service combinant l’offre ERA de Nutanix et les serveurs ProLiant du constructeur de Houston, fournie via HPE GreenLake. Ce service permet aux clients de déployer des applications et des bases de données en quelques minutes et de profiter des capacités agiles, élastiques et de paiement à l’utilisation du cloud tout en bénéficiant de la gouvernance, de la visibilité et de la conformité d’un environnement sur site expliquent les deux entreprises dans un communiqué.

« Grâce à notre collaboration fructueuse avec Nutanix, HPE GreenLake et la solution logicielle de gestion et d’exploitation de bases de données Nutanix Era augmenteront l’agilité, simplifieront les opérations et réduiront les coûts en proposant une offre cloud entièrement gérée. », affirme dans le document Keith White, vice-président senior et directeur général de HPE Services Cloud GreenLake.

« Nous continuons de voir un énorme succès dans notre partenariat, et la solution HPE GreenLake avec Nutanix Era pour les bases de données offre une opportunité supplémentaire de renforcer nos offres communes et de mieux servir nos clients », assure de son côté Tarkan Maner, directeur commercial de Nutanix. « Alors que les clients recherchent des solutions pour les aider dans leur transition vers l’hybride et le multicloud, HPE et Nutanix fournissent des solutions solides et intégrées pour les soutenir dans leur parcours en offrant des performances, un contrôle et une sécurité disponibles dans une gamme complète, que ce soit en utilisant la série de serveurs HPE ProLiant DX pour les clouds privés ou en combinant les services cloud HPE GreenLake pour exécuter cet environnement en tant que cloud géré. »

Selon Nutanix, les clients utilisant ERA ont constaté une augmentation de 97% de la vitesse de provisionnement de la base de données, une baisse des temps d’arrêt imprévus, une réduction de 60% des besoins de stockage pour les copies et les sauvegardes et « une réduction de moitié des heures supplémentaires chez les administrateurs de base de données ».