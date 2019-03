Au cours d’une conférence de presse, HP Inc a annoncé le lancement d’HP Integrated Financial Solutions, une division proposant du financement et du leasing , afin d’aider le channel à répondre aux demandes des clients en matière de nouveaux modèles de consommation rapporte ChannelWeb.

La firme de Palo Alto a expliqué que la nouvelle division aiderait le channel à répondre aux demandes des clients en matière de nouveaux modèles de consommation et soutiendrait les partenaires cherchant à faire évoluer leur activité vers des revenus récurrents en proposant des solutions de paiement flexibles aux utilisateurs finaux.

« Statistiquement, lorsque le crédit-bail et le financement interviennent dans une solution, le revenu moyen est plus élevé, les taux d’actualisation sont plus bas et les marges plus élevées », a expliqué Deb Baker,en chargel du crédit-bail et du financement chez HP. « Avec le soutien de nos partenaires financiers, HP Integrated Financial Solutions fournira des offres leaders du marché et constituera un facteur clé pour permettre à nos clients et partenaires d’acquérir les dernières solutions HP. » Elle a précisé qu’outre le crédit-bail et le financement traditionnels, la division proposerait des solutions financières innovantes conçues pour répondre aux objectifs commerciaux spécifiques des clients. « Il pourrait s’agir d’une structure de paiement variable alignée sur les revenus ou de conditions personnalisées », a-t-elle ajouté.

HP collaborerait avec deux sociétés de services financiers dans le monde, ainsi qu’avec divers acteurs régionaux.