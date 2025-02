Hitachi Vantara n’est plus ce fournisseur de solutions de stockage élitiste adressant exclusivement une clientèle de grands comptes via une approche principalement directe. Non, depuis quelques années, le constructeur japonais a élargi son offre pour séduire le haut du segment intermédiaire et il s’est engagé dans une stratégie de transition progressive vers un modèle de vente quasi 100 % indirect. En France, ses ventes sont déjà à 73 % indirectes. Son objectif est d’atteindre 95% d’ici à 2027, expose Valérie Huet, directrice partenaires et alliance Europe de l’Ouest d’Hitachi Vantara (photo).

Pour recruter et fidéliser de nouveaux partenaires, Hitachi Vantara a souhaité il y a trois ans diversifier sa distribution, jusque-là assurée exclusivement par Arrow. Une collaboration a démarré avec TD Synnex qui, profitant de l’introduction en parallèle de sa gamme VSP e-series, adaptée aux besoins des entreprises de taille intermédiaire, lui a ouvert de nombreux nouveaux marchés.

Hitachi revendique désormais une quarantaine de partenaires en France, parmi lesquels Computacenter, SCC, Novae (groupe Constellation), Jiliti, INSIA et G0T0. Lors de sa dernière conférence partenaires annuelle, le « Hitachi Partner Day », qui s’est tenue le 8 octobre 2024 au Parc des Princes (à Paris), le constructeur a pu se féliciter d’une fréquentation en hausse de 25% avec 75 partenaires présents et 110 participants, contre 59 partenaires et 86 participants l’année précédente.

Autre motif de satisfaction : l’accélération de son programme EverFlex, qui permet aux partenaires de proposer des services stockage à la demande sur la base de ses solutions. Un programme que Hitachi a renforcé en ajoutant des ressources locales et en améliorant la profitabilité pour les partenaires via des marges arrière. Easyteam (Groupe Constellation) a été le premier à contractualiser il y a trois ans. Récemment d’autres ont suivi, comme le jeune fournisseur de services d’infrastructures hébergés G0T0.

Prochain rendez-vous : le Santa Clara Road Show qui aura lieu à Paris le 13 mars en présence de sept de ses partenaires pour partager les premiers retours clients sur le VSP One, sa nouvelle plateforme de stockage unifié (Bloc, SAN et Content) lancée en juin dernier qui a vocation à simplifier la gestion des données, améliorer leur sécurité et faciliter leur mobilité. À noter que la marque célébrera le même jour avec ses partenaires l’inauguration de ses nouveaux locaux à Boulogne.