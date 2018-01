L’hébergeur opérateur Jaguar Network intègre l’association Hexatrust. Hexatrust est née de la volonté commune de PME et ETI françaises, acteurs complémentaires experts de la sécurité des systèmes d’information, de la cybersécurité et de la confiance numérique. Cette alliance répond aux souhaits des entreprises, des administrations et d’organisations de toutes tailles, publiques et privées de bénéficier d’offres innovantes d’origine française, couvrant l’ensemble de leurs besoins en matière de sécurité informatique. Forts de leur implantation sur le marché européen, les membres d’Hexatrust souhaitent également accélérer leur développement international en partageant leur expérience, leurs réseaux et leurs moyens d’accès aux marchés mondiaux.

Le référencement de Jaguar Network au sein d’Hexatrust est l’aboutissement d’un processus de sélection au cours duquel le groupe a été évalué sur de nombreux points : robustesse et niveau de sécurisation de ses infrastructures, etc.

« La cybersécurité est une donnée stratégique dans nos activités. Il nous est apparu indispensable de rejoindre les entreprises françaises leaders en ce domaine. À travers cette adhésion à Hexatrust, nous souhaitons d’une part offrir un nouveau gage de qualité à nos clients et d’autre part, travailler étroitement avec les membres de l’association pour concevoir des offres communes qui permettront de sécuriser efficacement le cyberespace et de protéger au mieux les entreprises et administrations des menaces informatiques auxquelles elles s’exposent. Enfin, notre référencement chez Hexatrust vient saluer le travail de nos équipes cybersécurité qui s’investissent au quotidien pour protéger les nombreuses infrastructures et applications que nous hébergeons dans nos datacenters », commente dans un communiqué Luc Imbert, directeur Technologie et innovation chez Jaguar Network.