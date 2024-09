L’opérateur rémois d’infrastructure télécom et de services hébergés va inaugurer ce jeudi 19 septembre l’extension de son centre de données à Reims. L’agrandissement a été réalisé au sein du bâtiment existant, mis en service en 2015. Hexanet a investi 1,6 million d’euros pour ajouter 140 m2 d’espace informatique, capable d’héberger 120 racks supplémentaires, ce qui double la capacité existante.

Hexanet, créé en 1997 et filiale du groupe français d’édition logicielle Isagri depuis 2006, propose des services de colocation depuis ses centres de données de Reims et du Mans. Le datacenter de Reims est assimilé à un niveau TIER III+ et certifié ISO 27001. Le site a hérité d’une partie des infrastructures de l’opérateur Oceanet racheté en 2016. Hexanet a par ailleurs acquis l’intégrateur Soluceo en 2021 pour enrichir son offre de services en infogérance.

Dans un message sur Linkedin, Hexanet se réjouit d’une avancée qui va lui permettre d’augmenter la capacité de stockage et de traitement des données pour ses clients, d’améliorer son infrastructure et de réduire son empreinte carbone. Cette extension soutient également le développement du groupe dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 45 M€ sur l’exercice 2023, contre 26 M€ sur l’exercice 2022.