Le fournisseur estonien de solutions de communications unifiées dédiées aux ventes annonce un nombre d’utilisateurs finaux en hausse de 528% pour son hardware as a service depuis décembre 2020. Son nombre de partenaires abonnés au HWaaS Wildix a également augmenté de 295%. Wildix fournit des casques, adaptateurs, et téléphones de bureau ainsi qu’une solution de visioconférence dite ‘immersive’.

« Le modèle hardware as a service aide les partenaires à gagner des revenus récurrents et garantit que les utilisateurs finaux obtiennent les outils dont ils ont besoin sans les coûts souvent prohibitifs de l’achat d’un système complet en tant que dépense d’investissement », expose Emiliano Tomasoni, le responsable marketing de Wildix, dans un communiqué. « Les clients savent qu’ils bénéficient d’un système qui fonctionne simplement dès sa sortie de la boîte, sans le risque de problème de logiciels tiers et d’incompatibilités de micrologiciels. »