Le spécialiste californien des outils d’automatisation d’infrastructure Cloud se prépare à entrer à la bourse de New-York. Après 5 tours de table, dont le dernier en 2020 avait porté sa valorisation à plus de 5 milliards de dollars, l’entreprise a déposé sa déclaration d’enregistrement auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission). Selon l’agence Reuters, qui se base sur une source proche du dossier, HashiCorp viserait cette fois une valorisation autour des 10 milliards de dollars.

Créée en 2012 par Mitchell Hashimoto et Armon Dadgar, HashiCorp a développé une plateforme open source de gestion du cloud pour offrir une alternative aux outils développés en interne par les très grands comptes. Son offre entreprise repose sur 4 piliers, Terraform pour la gestion des environnements multicloud, Vault pour la sécurisation des données, Consul pour l’administration des infrastructures distribuées et Nomad pour le déploiement et l’automatisation des applications sur toute infrastructure on-premise ou cloud. Elle apporte ainsi aux organisations qui passent à un modèle d’exploitation multicloud les outils nécessaires pour provisionner, sécuriser, connecter et exécuter des applications de manière cohérente et automatisée.

HashiCorp, dont le siège est à San-Francisco, emploie désormais 1500 personnes. Son chiffre d’affaires n’est pas encore rendu public mais l’entreprise avait précisé lors de son dernier tour de table qu’il avait dépassé les 100% pendant 4 années consécutives, et que le nombre de ses clients avaient également doublé chaque année sur la même période. L’entreprise compte selon nos confrères de CRN 170 partenaires technologiques et 700 partenaires revendeurs et intégrateurs.

L’opération d’introduction en bourse est conduite par Morgan Stanley, Goldman Sachs et J.P. Morgan. Le nombre d’actions mises sur le marché et la fourchette de prix seront déterminés après l’étape d’acceptation du dossier d’introduction par la SEC. HashiCorp a été soutenu lors des différents tours de table par Bessemer Venture Partners, Franklin Templeton, Geodesic Capital, GGV Capital, IVP, Mayfield, Redpoint Ventures, T. Rowe Price et True Ventures.