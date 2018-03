Hardis Group annonce la création d’un cinquième domaine d’activité stratégique (DAS). Baptisé Cloud Platform, il porte les offres d’intégration d’applications et de conception de solutions logicielles métiers capitalisant sur les composants cloud et les technologies d’intelligence artificielle proposés par Salesforce, AWS, Google, Facebook ou IBM Watson. Cloud Platform vient s’ajouter aux quatre domaines d’activité stratégiques préexistants, à savoir Business Consulting (conseil), Business Applications (développement d’applications), Cloud Operations (hébergement cloud) et Reflex Solutions (logiciels d’exécution logistique). Outre les services d’intégration, Cloud Platform sera également en charge du développement de solutions logicielles pré-packagées, à partir des composants ou services disponibles sur ces plateformes cloud, adaptées aux besoins des entreprises des secteurs cibles du groupe, en particulier la finance, l’assurance, l’énergie, la distribution et la logistique.

Karim Ogbi, est nommé directeur de cette nouvelle activité, qui compte 65 collaborateurs. Auparavant, il chapeautait Cloud Operations. Il est rattaché à Marc Bourgeat, qui dirige également le DAS Business Applications. « Cette nouvelle entité s’appuiera sur les talents de Synefo et Bluetis, qui nous ont rejoints en 2017, et des centres d’excellence situés en région Rhône-Alpes et à Lille. Notre ambition est grande : nous tablons sur un chiffre d’affaires de près de 7 millions d’euros dès 2018 et comptons réaliser 25 recrutements cette année pour ce DAS », indique dans un communiqué Nicolas Odet, directeur général de l’ESN/éditeur.

De son côté, le DAS Cloud Solutions, qui compte 110 collaborateurs, devient Cloud Operations. Stéphane Cotet, qui était précédemment directeur régional Rhône-Alpes Business Applications, prend la direction de cette activité. Directement rattaché à Nicolas Odet, il a pour principales missions de développer de nouvelles offres de cloud public et de cloud hybride reposant sur Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform ainsi que de nouveaux services, notamment de conseil en transformation et en hybridation de systèmes d’information (architecture, sécurité, DevOps…). Il a également comme objectif d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’activité par l’automatisation des processus d’exploitation et la mise en œuvre d’outils prédictifs. « Cette activité est en forte croissance. Compte-tenu de sa criticité pour nos clients, nous poursuivrons les actions entamées pour industrialiser au maximum nos opérations d’exploitation d’infrastructures et anticiper au mieux les dysfonctionnements. Nous comptons embaucher 15 nouveaux collaborateurs en 2018 pour ce DAS. », précise Nicolas Odet.