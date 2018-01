En 2017, l’EN et éditeur de logiciels Hardis Group est passé de 850 collaborateurs en janvier à 1.000 en décembre, soit une progression des effectifs de 18 %. Une croissance alignée sur celle du chiffre d’affaires, qui devrait atteindre 98 millions d’euros en 2017, contre 95 millions anticipés en début d’année et 83,3 millions réalisés en 2016.

Pour soutenir sa stratégie et son développement, Hardis Group prévoit d’intégrer, d’ici la fin 2018, 200 nouveaux collaborateurs, profils experts, jeunes diplômés ou alternants. Les postes seront répartis pour plus de la moitié en région Auvergne-Rhône-Alpes (65 % à Grenoble, 35 % à Lyon), pour 30 % en région parisienne, et enfin pour 15 % à Nantes, Bordeaux et Lille. Sont ouverts des postes d’ingénieurs développement, architectes applicatifs, cloud et infrastructures, directeurs et chefs de projets, consultants métiers et consultants solutions, etc. Hardis Group recherche également des profils disposant de connaissances spécifiques sur certaines technologies (Salesforce, Amazon Web Services, Google, IBM Cloud, Facebook Workplace, data intelligence, blockchain, sécurité, robotique…) et/ou méthodologies de travail (développement agile, devops…).

Dans le cadre de son plan stratégique triennal, « Hardis Group 2018, c’est nous ! », la société s’est donnée trois objectifs : l’ouverture à l’international et à son écosystème, l’innovation ainsi que le bien-être et l’épanouissement de ses collaborateurs. La société indique qu’elle investit chaque année plus de 2 % de sa masse salariale dans la formation de ses collaborateurs, pour développer à la fois les savoir-faire et les savoir-être. « Nos collaborateurs sont engagés et fiers de leur entreprise. Ils s’y sentent bien et évoluent dans leur poste ou via la mobilité interne. Avec un taux de départ de seulement 6 %, cette année, nous sommes très largement en-deçà de ce que l’on constate dans le secteur des entreprises de services numériques. C’est le fruit du travail qui a été mené depuis 2013 et d’une dynamique d’entreprise qui encourage le collaboratif et la prise d’initiative, en interne mais également vis-à-vis de nos clients et partenaires », affirme dans un communiqué Marie-Agnès Brochier, DRH de Hardis Group.