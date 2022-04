L’ESN basé à Grenoble annonce des résultats en forte hausse pour l’année 2021. Le groupe qui propose des activités de conseil et services IT, d’intégration Salesforce et d’édition de logiciels pour la logistique, enregistre un chiffre d’affaires de 132,7 millions d’euros, en hausse de 9,8 % par rapport à 2020. Lors du précédent exercice, son activité avait reculé de 2% avec la crise sanitaire. La page est tournée et la rentabilité est également en hausse. Hardis ne la communique pas mais indique qu’elle progresse de 24% par rapport à 2019, dernière année de référence.

La croissance en 2021 a été tirée par l’activité d’édition logicielle, avec une hausse de 34% des ventes de licences, et par l’activité d’intégration de Salesforce, en progression de 45%. La direction du pôle conseil a été renforcée au niveau global et sur l’ensemble des agences de Grenoble, Lyon et Paris. « Le pôle concentre désormais sa stratégie sur l’accompagnement et l’accélération de la transformation digitale des PME et ETI, notamment dans les secteurs de la distribution, de l’industrie et des services », précise le groupe.

En 2022, Hardis Group ambitionne de franchir le cap des 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et de renforcer ses expertises autour de ses trois axes de développement stratégiques : la supply chain, le cloud et le commerce. « Notre croissance sera à la fois organique et externe. Nous allons également poursuivre le développement de nos activités à l’international », précise Nicolas Odet, président d’Hardis Group dans un communiqué.

Pour parvenir à ses objectifs, Hardis Group, dont l’effectif était de 1 235 collaborateurs à fin 2021, prévoit notamment un plan de recrutement de 340 nouveaux collaborateurs en 2022, ce qui devrait lui permettre de doubler ses effectifs hors de l’Hexagone.