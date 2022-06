En constante croissance depuis des années, Groupe NVL s’apprête à inaugurer ce 7 juillet un nouveau bâtiment juste à côté de celui qu’il occupe déjà à Mérignac (33). Cette opération immobilière lui permet de doubler la surface de ses locaux avec 800 m2 supplémentaires. De quoi continuer à accueillir de nouveaux collaborateurs et offrir à son centre de formation l’espace nécessaire pour croître à son aise.

Groupe NVL compte déjà 80 personnes sur son site de Mérignac. Un nombre qui a doublé en trois ans, en raison notamment de la croissance de son centre de services, gros consommateur de ressources. « L’une de nos motivations en investissant dans un nouveau bâtiment à Mérignac, était de conserver cet ADN de proximité qui nous caractérise en restant proche de nos clients et de nos collaborateurs, expose Vincent Pacomme, directeur général Novenci, l’entité du groupe qui porte les métiers d’ingénierie et d’infogérance d’infrastructures.

Le nouveau bâtiment privilégie les bureaux pouvant accueillir deux à trois personnes aux open space. Il est également pourvu d’un grand espace de 80 m2 dédié aux échanges, à la convivialité et à la détente. Au passage l’ancien bâtiment a été rafraîchi.

Le groupe vient de clôturer son exercice 2021-2022 sur un chiffre d’affaires de 34 M€, en croissance de 8%. Une croissance tirée notamment par les services (qui représentent les deux tiers du chiffre d’affaires), la cybersécurité, la téléphonie sur IP et les infrastructures.

Depuis la crise Covid, le groupe connaît un vrai regain d’activité sur la cybersécurité qui l’a poussé à créer un pôle dédié et à réorienter son offre. Le groupe a mis en place un SOC, d’où il produit des services d’infogérance de sécurité, s’est rapproché de WithSecure sur la partie EDR, s’est fait labelliser ExpertCyber et, depuis quelques mois, France Relance. Et il s’apprête à rejoindre le Campus Cyber de la région Aquitaine, avec laquelle il est allé Forum International de la Cybersécurité, qui s’est tenu la semaine dernière à Lille.