Global Knowledge publie la 16ème édition de son rapport sur les salaires et compétences IT. L’étude analyse les données fournies par 9.325 professionnel.le.s de l’informatique dans le monde (en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique). Selon ce rapport, les salaires dans l’IT ont augmenté de 6% en moyenne en un an.

Sans grande surprise, on apprend que 3 employeurs sur 4 ne parviennent pas à embaucher des personnes ayant les compétences requises pour le poste, soit une augmentation de 145% depuis 2016. Les raisons évoquées pour ce fossé entre l’offre et la demande sont la vitesse d’évolution des technologies (38%), la difficulté à attirer des candidat.e.s (35%), le manque d’investissement dans la formation (32%) et les salaires demandés par les candidat.e.s (25%).

Le graphe ci-dessous indique les salaires moyens de diverses fonctions dans l’informatique et montre les différences de rémunération entre la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). On remarque que les salaires moyens nord-américains sont de 50% environ plus élevés que ceux de la zone EMEA.