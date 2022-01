Après huit ans chez Microsoft France, où elle dirigeait la division partenaires et startups, Agnès Van De Walle vient d’annoncer qu’elle rejoignait la direction mondiale des partenaires de Microsoft au poste de Global Solutions Partners General manager (directrice générale monde des partenaires solutions). À ce poste, elle définira la stratégie et les programmes visant à accompagner les partenaires solutions dans leur croissance et leur développement sur les technologies et solutions Microsoft. Elle s’occupera plus spécifiquement des indirect providers (grossistes) ainsi que les scale partners (type Insight, Software one, Crayon…)

C’est Gilles d’Aramon, jusqu’à présent France en charge des clients PME et TPE pour la France (small, medium and corporate business lead), qui lui succède à la direction des partenaires France et au comité exécutif de Microsoft France.