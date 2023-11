La 6ème édition de Femmes et Numérique vient de rassembler plus de 200 femmes à Quimper aujourd’hui. Cet événement gratuit est organisé par l’école informatique ENI, la French Tech Brest de Bretagne Ouest et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Channelnews s’est entretenu avec Clémence Retailleau, chargée de mission pour la French Tech en Bretagne Ouest (cf. photo).

Channelnews : Comment expliquer le succès de cette initiative ?

Clémence Retailleau : Nous sommes face au constat d’un manque de parité flagrant dans le numérique en France : 30% de femmes et 70% d’hommes. La Mission French Tech a lancé un ‘pacte parité’ l’an dernier pour faire progresser la place des femmes dans l’écosystème technologique français. Nous voulons informer sur la diversité des métiers dans ce secteur, encourager l’entrepreneuriat, aider à découvrir les formations disponibles et les possibilités de reconversion.

Channelnews : Au-delà de l’intérêt évident du public, est-ce que les entreprises locales suivent ?

Clémence Retailleau : La volonté est là parce que le nombre de candidatures reçues de la part des femmes reste trop faible malgré un secteur attractif. Nous voulons expliquer le phénomène pour le faire évoluer : la chercheure Séverine Le Loarne, titulaire de la chaire ‘Femmes et renouveau économique’ de Grenoble École de management a été invitée à mener une conférence intitulée « Femmes et Numérique, comprendre les règles du jeu ».

Nous voulons aussi mettre en avant des exemples à suivre. 120 start-ups en France se sont déjà engagées sur le Pacte parité. Aujourd’hui, la PME quimpéroise Entech est la première entreprise dans le Finistère à signer cette charte. Le mouvement est lancé.

Channelnews : Pouvez-vous nous en dire plus sur cette entreprise pionnière, Entech ?

Clémence Retailleau : Gaël Le Goc, responsable RSE & communication chez Entech depuis l’an dernier, a eu à cœur de s’engager. En octobre 2022, elle a rejoint le comité de direction de cette PME spécialisée dans le stockage d’énergie piloté par des systèmes logiciels intelligents. 50% du conseil d’administration est féminin mais la part des femmes dans l’entreprise n’est encore que de 20% et de 16% dans le comité de direction.

Entech a été créée en 2016. Aujourd’hui, la start-up veut assurer la parité de son personnel. Les mesures prises sont variées pour respecter les cinq engagements du Pacte, liés à la gouvernance, au recrutement, à la formation, à la représentation et au retour au congé parental. La direction de la PME assure être attentive à la garantie de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes dès la phase de recrutement, ainsi qu’à l’accès égalitaire aux formations. Elle réaffirme aussi l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et s’engage à lutter contre le sexisme avec un programme de sensibilisation et de prévention à la clé.

Pour plus d’informations sur l’initiative : www.femmes-numerique.bzh