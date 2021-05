Assurant l’intérim depuis le départ de Jacques Edouard Gueden propulsé à la présidence de Xerox EMEA, François Bourzeix est titularisé en tant que président France, Belgium Luxembourg Operations de la société. Il rapportera désormais à son prédécesseur.

François Bourzeix supervisera les canaux directs et indirects. Vétéran de l’entreprise depuis 28 ans, il a occupé avec succès différents postes dans la gestion des ventes. Au fil des ans, il a élargi ses compétences en finances, marketing, stratégie et transformation. Il a occupé différentes fonctions en Europe occidentale et en Amérique du Nord.

Agé de 53 ans, François Bourzeix est titulaire d’un Master II en affaires internationales de l’ESLSCA Business School de Paris.