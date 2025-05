Fortinet a publié des résultats solides pour le premier trimestre calendaire de son exercice 2025. Le spécialiste de la cybersécurité californien a enregistré un chiffre d’affaires de 1,54 Md$, en hausse de 14% sur un an et dans le haut de sa fourchette de prévisions. Le bénéfice net s’est élevé à 433,4 M$ contre 299,3 M$ un an plus tôt. Le bénéfice dilué ajusté par action s’est établi à 58 cents, supérieur aux 53 cents visés par Wall Street.

Le rebond des produits, initié au troisième 2024 après 5 trimestres consécutifs de repli, s’est accéléré sur le trois premiers mois de l’année avec 459,1 M$ de revenus et une croissance annualisée de 12,3%. Le chiffre d’affaires des services a progressé pour sa part de 14,4% pour s’établir à 1,08 Md$.

« Nous continuons d’accélérer notre stratégie de croissance en investissant dans les marchés en pleine expansion du SASE unifié et des opérations de sécurité, tout en renforçant notre leadership dans les réseaux sécurisés », a commenté dans un communiqué Ken Xie, fondateur et PDG de Fortinet.

Les chiffres en attestent puisque les revenus récurrents annualisés (ARR) tirés du SASE unifié se sont élevés à 1,15 Md$ fin mars 2025, en hausse de 25,7% par rapport aux 914,7 M$ à fin mars 2024. L’ARR des opérations de sécurité a bondi de 30% à 434,5 M$.

Concernant les prévisions, Fortinet anticipe un second semestre 2025 solide, porté par le cycle de mise à niveau des pares-feux. La société vise pour l’exercice 2025 un chiffre d’affaires compris entre 6,6 et 6,8 Md$, dont entre 4,5 et 4,7 Md$ pour les services. Le bénéfice dilué ajusté par action est attendu entre 2,43 et 2,49$.