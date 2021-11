Foliateam et Alcatel-Lucent Enterprise, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication, s’associent pour répondre aux besoins de téléphonie et de collaboration dans le cloud des entreprises en lançant l’offre VoiceCloud ALE.

Foliateam accompagne les entreprises vers la collaboration cloud depuis plusieurs années. La demande pour ce type de solution s’est accentuée avec la crise sanitaire favorisant le télétravail et en corollaire l’usage de la softphonie.

Les projets de communications dans le cloud sont en forte croissance, avec de nouveaux besoins en perspective

Cette demande s’est également accélérée pour répondre à des enjeux techniques et financiers : la fin du RTC, la sécurité des systèmes et la réduction des coûts de communication. Surtout, les entreprises ont pris conscience que la téléphonie en mode cloud permettait de repenser les usages en venant s’interfacer avec les applications utilisées au quotidien par leurs collaborateurs.

VoiceCloud ALE : Les avantages en un coup d‘œil

Une offre cloud « as a service » pour donner de la souplesse (hausse et baisse du nombre d’utilisateurs)

Une solution hébergée en France dans les datacenters de Foliateam pour garantir la protection des données et la sécurité des infrastructures tout en étant proche des clients

Une plateforme logicielle, développée par Alcatel Lucent Entreprise proposant des fonctionnalités de téléphonie et de collaboration avancées (visio, partage de documents…) pour répondre à tous les cas d’usages

Des API pour faciliter l’intégration dans des applications tiers (ex : Teams, CRM…) et créer de la valeur pour les utilisateurs finaux

La possibilité pour les entreprises équipées de matériels Alcatel Lucent Entreprise de les conserver (ex : postes IP, DECT,…) afin de pérenniser leurs investissements

Un service d’accompagnement au changement pour faciliter l’adoption et stimuler les usages

« Les entreprises perçoivent la téléphonie cloud comme un outil de productivité pour leurs équipes. Elle facilite le télétravail et simplifie la gestion par les DSI mais surtout, avec les API, elle s’interface aux outils métiers tels que les ERP ou CRM. C’est dans ce contexte que le CPaaS, pour Communications Platform as a Service, devient un véritable standard. Les communications en temps réel que sont la voix ou la visio viennent ainsi enrichir les processus métiers. Par exemple : d’un simple click dans un CRM il est possible de lancer une conversation visio avec un client » précise Nicolas Jacquey, Directeur Général Adjoint de Foliateam.

“Nous sommes ravis du choix de Foliateam de compléter son offre cloud avec la technologie d’Alcatel-Lucent Enterprise. La révolution du travail, résultant de la crise sanitaire, impose aux entreprises d’adopter de nouvelles solutions de communication, simples, évolutives et toujours plus sécurisées, afin de maintenir la productivité des différents métiers de l’entreprise. Foliateam et Alcatel-Lucent Enterprise répondent spécifiquement aux besoins de connexion des organisations pour gagner en performance et en sérénité,” ajoute Sylvain Lecoustey, Directeur Général France d’Alcatel-Lucent Enterprise.