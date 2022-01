Les groupes américain Fishtech et canadien Herjavec ont annoncé leur fusion. Ils vont fonctionner comme une entité unique dont la marque sera annoncée début 2021. Un rapprochement orchestré par Apax Partners qui sera actionnaire majoritaire de la nouvelle entreprise, tandis que les fondateurs des deux groupes, Gary Fish et Robert Herjavec, conserveront chacun une participation significative. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

La société née de la fusion réunira une équipe de 600 experts d’ingénierie de sécurité gérée opérant à partir de 6 centres d’opérations de sécurité (SOC) en Amérique du Nord (Kansas city, Toronto, Ottawa), en Europe (Londres) et en Inde (Bangalore). Robert Herjavec prendra la fonction de PDG et Gary Fisher de président du conseil d’administration.

Fondé en 2003 et acquise par Apax Partners en 2021, Herjavec s’est spécialisée sur le marché du SIEM (Security Information and Event Management). Fishtech a été fondée en 2016 et est pour sa part en pointe sur les services de sécurité MDR (détection et réponse gérées). Herbajec est basée à Toronto (Ontario) et Fischtech à Kansas City (Missouri).

« Nous sommes honorés que tant d’organisations fassent confiance à Fishtech pour être leur fournisseur de solutions gérées. Avec les offres complémentaires d’Herjavec, nous allons transformer le secteur de la sécurité à l’échelle mondiale », a déclaré dans le communiqué commun Gary Fish, le PDG de Fishtech.

« Nous sommes très impressionnés par les offres MDR de Fishtech et sa plate-forme propriétaire basée sur Google Chronicle, que nous considérons comme très différenciée », ajoute Robert Herjavec, qui précise qu’avec des investissements doublés « nos clients bénéficieront d’opérations améliorées, se renforçant à mesure que nous les aiderons à accélérer leur transformation numérique. »

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par la combinaison de Herjavec et Fishtech », a déclaré pour sa part Rohan Haldea, partenaire d’Apax. « En mettant en place deux organisations de premier plan, nous sommes convaincus que la plate-forme combinée deviendra un leader incontesté des services de cybersécurité dans le segment des entreprises et aura l’occasion de redéfinir la catégorie de marché. »