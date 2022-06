Nutanix nomme Fabrice Dumans au poste de Sales Director Enterprise. Il a pour mission d’accompagner les équipes commerciales de Nutanix afin de nouer des relations plus stratégiques avec les grandes entreprises en France. Il reporte directement à Bruno Buffenoir, Managing Director France & Afrique du Nord et de l’Ouest.

Auparavant, il a été directeur des ventes de ServiceNow pendant deux ans. Entre 2013 et 2019, il a fondé et géré Tymio, une entreprise de gestion des emails en Californie. Avant cela, il a occupé divers postes chez Odigo-Prosodie pendant une dizaine d’années et passé cinq ans chez Checkpoint systems.

Fabrice Dumans a commencé sa carrière chez IBM en 1994.