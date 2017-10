Après avoir racheté Zebra Technologies à la fin de l’année dernière, puis l’activité réseaux d’Avaya au cours de l’été, Extreme Networks s’impatientait de compléter son offre grâce à l’acquisition du portefeuille de solutions réseaux IP pour datacenter de Brocade. L’accord entre les deux entreprises prévoyait que l’opération serait finalisée dans les 60 jours suivant la finalisation du rachat de Brocade par Broadcom, alors prévue fin juillet. Hélas, les hésitations du CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), qui voyait d’un œil soupçonneux la cession de Brocade à une société depuis peu basée à Singapour, ont retardé l’opération jusqu’au début du mois d’octobre. « Nous avons signé un accord avec Extreme Networks pour céder immédiatement notre activité commutation, routage et analytique pour datacenter », expliquait alors dans un communiqué Brocade qui précisait « cette transaction ne nécessite pas l’approbation des actionnaires des deux sociétés et n’est pas sujette à des conditions financières ».

A présent, un autre communiqué nous informe que l’opération est finalisée. La clientèle, le personnel et les produits de l’activité datacenter de Brocade dont SLX, VDX, MLX, CES, CER, Workflow Composer ou encore les suites d’automatisation appartiennent donc à Extreme Networks. « Avec cette acquisition, Extreme se dote d’une offre datacenter de tout premier plan prisée des entreprises et des fournisseurs de services. La société renforce aussi sa stratégie de croissance visant à devenir le numéro un sur le marché des solutions réseaux depuis le data center jusqu’au Wifi en périphérie, et conforte sa position au rang des leaders des offres réseaux pour les grandes entreprises », se félicite l’équipementier. « Nous figurons désormais parmi les grands acteurs du marché des solutions réseaux d’entreprise et nous tablons sur un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de dollars. L’annonce d’aujourd’hui marque non seulement une étape déterminante dans notre stratégie de croissance mais aussi la réaffirmation de notre volonté de servir un plus grand nombre de clients à travers le monde avec des solutions logicielles complètes pour accompagner leurs initiatives de transformation digitale », tient à préciser dans le document son CEO, Ed Meyercord. Il table sur un chiffre d’affaires annuel supplémentaire de plus de 230 millions de dollars dès l’an prochain.