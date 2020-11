Extreme Networks a tenu sa conférence partenaires annuelle en ligne Virtual Partner Conference les 20 et 21 octobre. Très suivi – le taux de participation a été multiplié par deux par rapport à sa version en présentiel – l’événement a été l’occasion pour l’équipementier réseaux de faire le point sur sa stratégie, ses dernières nouveautés produits et ses initiatives de croissance pour les partenaires. Nous avons demandé à Benoît Delautel, directeur régional Europe du Sud d’Extreme Networks, de nous livrer sa synthèse.

La stratégie d’Extreme Networks peut se résumer en trois objectifs principaux : migration de la base installée vers les solutions de nouvelles génération, accompagnement des partenaires dans leur business au quotidien, et fourniture à ces derniers de nouvelles opportunités de croissance.

Depuis l’acquisition d’Aerohive (mi-2019), Extreme Networks se positionne en « leader du cloud networking ». À l’appui de cette promesse : sa plateforme unifiée de gestion réseau en mode cloud ExtremeCloud IQ. Lancée fin 2019, elle est capable de gérer l’ensemble de ses équipements réseaux filaires et non-filaires (y compris ses gammes campus et datacenters). Des connecteurs permettent de relier la majorité des équipements de sa base installée à ExtremeCloud IQ.

Avec le cloud networking est aussi apparu un nouveau credo : la simplification des réseaux (ou « l’expérience réseau sans effort »). Extreme Networks fournit à cet effet toute une panoplie de solutions – telles Fabric Connect (basé sur le protocole Shortest path bridging et issu du rachat de l’activité data d’Avaya) – qui permettent à des non-experts de configurer leurs réseaux de manière simple et sécurisée.

Ce mouvement vers le Cloud et la simplification conduit aujourd’hui l’équipementier à annoncer des produits dits universels capable de supporter indifféremment les systèmes d’exploitation (OS) de l’ensemble des équipements hérités de ses différentes acquisitions (Zebra Technologies, activité réseaux IP datacenter Brocade, activité réseaux Avaya, Aerohive…).

Première offre à adopter cette approche, la série 5520, une nouvelle famille de commutateurs de périphérie et d’agrégation, qui arrivera sur le marché le 12 novembre. En permettant aux clients d’activer les OS de leur choix, ces produits sont facilement intégrables dans les réseaux existants, explique Benoît Delautel. Une approche qui est également un gage de pérennité car ces équipements pourront aisément être réaffectés à de nouveaux usages au cours du temps en fonction de l’évolution des besoins des clients. Ce concept sera progressivement décliné sur le reste de la gamme, à commencer par les points d’accès début 2021.

La Virtual Partner Conference a également été l’occasion pour Extreme Netwoks de passer en revue ses dernières initiatives à destination des partenaires pour les encourager à se familiariser avec ses solutions de dernière génération. L’équipementier a ainsi rappelé qu’il avait instauré la gratuité sur un certain nombre de formations et de certifications en lien avec ses dernières innovations et qu’il mettait à leur disposition un simulateur de retour sur investissement permettant d’évaluer la pertinence économique qu’il y avait à remplacer des équipements existants par ses solutions cloud.

« Les partenaires qui font de la croissance sont ceux qui ont franchi le pas du as a service en développant des scripts utilisateurs pour les interfaces ouvertes (API) », assure Benoît Delautel. L’équipementier a également mis à leur disposition un « bac à sable », qui permet de réaliser des simulations à des fins de test et de prise en main. Il est également revenu sur la disponibilité de sa licence Cloud Essential qui permet de bénéficier de cinq applications phares sans surcoût (notamment d’une fonction de prévention d’intrusion par Wifi, Air Defense).

À noter que pour les aider à traverser la période Covid, l’équipementier a réduit les objectifs que devaient atteindre ses partenaires certifiés pour bénéficier de leurs marges arrières. De même, il a étendu la durée de validité de leur certification jusqu’à la fin de l’année calendaire. Extreme Netwoks revendique environ 400 partenaires actifs en France, dont une trentaine de certifiés, parmi lesquels Apixit, Atos, Axel IT, Bull, SFR, Interdata (qui a été primé meilleur partenaire France 2020), Spie ICS et Zetes.

À l’issue de son premier trimestre fiscal 2021 clos le 30 septembre dernier, l’équipementier a publié un chiffre d’affaires de 232 M$ en recul de 8% par rapport à la même période de l’an dernier. Néanmoins, son bénéfice net est ressorti positif, en hausse de 12,5% à 11 M$. Sur l’exercice 2020 clos fin juin, Extreme Networks a publié un CA de 948 M$ en baisse de 4,8% assorti d’une perte nette de 126 M$.