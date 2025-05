Portée par des contrats structurants et une diversification de son offre, la filiale de Neurones spécialisée dans l’industrialisation des espaces de travail numériques affiche une croissance de 28 % sur l’exercice 2024. Et aborde 2025 avec un portefeuille d’opportunités commerciales élevé.

Experteam a signé une année 2024 exceptionnelle avec une croissance de 28 % de son chiffre d’affaires (soit près de 6 M€ supplémentaires), à 26,6 M€ (pour plus de 200 salariés). Cette progression, qui représente 10 % de la croissance totale du groupe Neurones en 2024, s’appuie notamment sur le renouvellement et l’extension d’un contrat cadre Microsoft avec le RESAH, le réseau des acheteurs hospitaliers. Gagné initialement en 2020 pour le quart Nord-Est, ce contrat a été étendu en 2024 à l’ensemble du territoire français.

Autre accélérateur : la signature de nouveaux contrats d’infogérance Cloud et postes de travail significatifs, plusieurs d’entre eux dépassant le million d’euros annuel. Certains de ces clients ont été accompagnés dans le cadre de cissions complexes, depuis la séparation avec leur maison-mère jusqu’à la mise en production d’un SI autonome. Des contrats qui illustrent la reconnaissance du marché vis-à-vis d’Experteam, notamment de la part de Microsoft, son partenaire de référence.

En parallèle, Experteam a poursuivi sa stratégie d’upsell sur ses comptes existants, en les incitant à adopter progressivement les différents piliers de son offre : outre son offre historique autour des espaces de travail numériques, qui représente encore 60 % de son activité, Experteam propose des services d’infogérance cloud (Smart Cloud, 20 % de ses facturations), des services autour du collaboratif et de l’IA (Collective Intelligence, 10 %), et des services autour de Microsoft Power Platform et Dynamics CRM (Business Application & Data, 10 %).

Une proposition de valeur qu’Experteam n’a de cesse d’élargir. Parmi les exemples récents : son référencement par Bleu, « seul acteur capable de proposer un environnement Microsoft 365 souverain, en ligne avec les exigences de l’État », selon Sébastien Marché, directeur général d’Experteam. Un partenariat dont ce dernier est très fier : plus petit partenaire parmi les douze retenus au moment du lancement de l’offre en 2024, Experteam estime là encore qu’il bénéficie d’une reconnaissance de ses expertises Modern Workpace et sécurité

En complément de son activité historique autour de l’environnement de travail numérique, Experteam a également entamé un partenariat structurant avec BlueVoyant, éditeur d’une plateforme de SOC managé. Une offre désormais active sur un premier client français.

Et L’entreprise de services numériques se prépare à lancer dans les prochaines semaines une nouvelle unité d’affaires dédiée à Business Central, l’ERP cloud de Microsoft.

Une nouvelle proposition de valeur qui illustre l’évolution du métier d’Experteam, dont la vocation initiale était de faire du packaging applicatif et qui se positionne désormais en configurateur de services, capable d’architecturer de services managés en ayant une vision globale des usages, de la sécurité, de la mobilité et de l’identité dans des environnements cloud intégrés.