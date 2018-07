Le leader français du service desk vient de donner son autonomie juridique à son pôle d’expertise technique ExperTeam. Nous avons demandé à son DG Sébastien Marché de décrypter pour nous cette initiative.

Channelnews : Helpline vient de filialiser son pôle d’expertise technique ExperTeam. En tant que directeur de ce pôle depuis trois ans et demi, c’est vous qui prenez la direction générale d’ExperTeam SAS, l’entité juridique née de ce pôle. Pouvez-vous nous présenter ExperTeam, son effectif, son chiffre d’affaires, sa dynamique de croissance et ses principaux domaines d’expertise ?

Sébastien Marché : ExperTeam a été créé il y a dix ans. La filialisation est effective depuis le 1er juillet. L’entreprise compte actuellement 162 salariés et devrait réaliser autour de 19-20 M€ sur l’exercice 2018 qui sera clos fin décembre. L’entreprise connaît une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. Elle a vocation à construire, accélérer et industrialiser la transformation digitale des entreprises en fournissant des prestations de conseil technologique, d’intégration, de déploiement et d’exploitation autour des quatre pilliers suivants : le digital Workplace (ou l’environnement de travail), le datacenter et le Cloud, le data analytics (ou l’analyse de données) et l’IoT (ou objets connectés). Ces deux derniers pilliers sont récents et pèsent encore moins de 15% de l’activité.

Channelnews : Pourquoi Helpline, société ayant réalisé 134 M€ de chiffre d’affaires en 2016, a décidé de filialiser sa Business Unit ExperTeam ?

Sébastien Marché : l’enjeu c’est de gagner en autonomie et de faire exister ExperTeam en tant que marque tant auprès des collaborateurs et futures recrues, qu’auprès des clients et partenaires. L’entreprise a besoin de recruter car la croissance est là et qu’elle a tendance à s’accélérer. Le marché de la transformation digitale est porteur, notamment sur ces nouveaux sujets que sont le data analytics et les objets connectés. Il est important de dire qu’il fait bon travailler chez ExperTeam et que les équipes planchent sur des sujets passionants. Quant aux clients, s’ils sont rassurés par l’approche globale du groupe Helpline, ils attendent en même temps un certain niveau d’expertise. On va faire en sorte que la marque ExperTeam incarne cette expertise auprès des clients mais aussi auprès des partenaires, auxquels on souhaite faire passer notre exigence de qualité.

Channelnews : Qu’est ce que cette filialisation change en termes d’organisation ?

Sébastien Marché : Pas grand-chose. On fonctionnait déjà avec des équipes dédiées, y compris pour le recrutement. À terme, cette filialisation devrait probablement nous permettre de nous renforcer sur cette partie RH.

Channelnews : vous évoquiez vos partenaires. Qui sont les principaux ?

Sébastien Marché : Nous sommes Gold Microsoft depuis 9 ans. Nous sommes aussi partenaire AWS depuis trois ans et on commence à travailler avec Google sur le Cloud. Dans le data analytics, on travaille avec Qlikview.

Channelnews : Comment abordez-vous le data analytics et les objets connectés et quelles sortes de projets vous confie-t-on ?

Sébastien Marché : En matière de data analytics, on s’efforce de faire converger toutes les données des clients dans des solutions de type outils de reporting. On fournit du conseil et du développement autour de ces outils, en particulier autour de QlikView et de Power BI, et nous formons les utilisateurs à les prendre en main. On travaille par exemple à activer Cortana et à en faire un point d’entrée du système d’information des clients. En combinant Cortana, Luis (le moteur d’intelligence artificielle de Microsoft) et l’API de ServiceNow, nous avons par exemple développé pour un client dans les services pétroliers une sorte de Metabot permettant d’interoger en langage naturel sa base de connaissance IT.

En matière d’objets connectés, notre rôle consiste à industrialiser les parcs d’objets connectés de nos clients comme nous nous efforcions d’indistrialiser leurs parcs de postes de travail jusqu’à présent. Nous nous sommes par exemple occupés de la partie télémaintenance à distance d’un parc d’éléectrovannes et nous avons créé un service de vitrines connectées pour un géant de l’agro-alimentaire français.